China Meheco Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Das Stimmungs- und Buzzniveau spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein wichtiger Maßstab. Wir haben die Aktie von China Meheco auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Beiträge sowie die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher schlecht, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führte.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigte sich jedoch eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bei China Meheco. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab eine überwiegend positive Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte. Die Analyse um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 9 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führte. Insgesamt ergab sich jedoch eine "Gut"-Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Meheco liegt bei 45, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich für diese Kategorie insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt China Meheco mit einer Rendite von -27,78 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche kommt China Meheco mit einer Rendite von -23,88 Prozent auf eine deutlich schlechtere Performance von 3,9 Prozent. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.