China Meheco Aktie: Alles unter Kontrolle?

Der Aktienkurs von China Meheco hat im letzten Jahr eine Rendite von -26,21 Prozent erzielt, was 24,31 Prozent unter dem Durchschnitt (-1,91 Prozent) des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Bereich "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite -7,64 Prozent, wobei China Meheco aktuell 18,57 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Kommunikation im Internet spielt auch eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zu China Meheco zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der China Meheco bei 13,16 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 11,45 CNH liegt, was eine negative Abweichung von -12,99 Prozent darstellt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 11,95 CNH, was einer Differenz von -4,18 Prozent und einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 66,67 für China Meheco, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 61. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.