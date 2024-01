China Medical Sytem Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die technische Analyse der China Medical System-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 12,53 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 13,84 HKD liegt, was einer Abweichung von +10,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,48 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 13,84 HKD liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Gesundheitspflege-Sektors liegt die Rendite der China Medical System-Aktie bei 17,87 Prozent, was mehr als 34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine Rendite von -17,14 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 35,01 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für China Medical System führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die China Medical System-Aktie liegt bei 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für China Medical System.