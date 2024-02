China Medical, Healthcare, tut es schon wieder!

Die China Medical & Healthcare-Aktie wird von der Redaktion im Hinblick auf ihre Dividendenpolitik negativ bewertet. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -4,08 Prozent und resultiert in einer "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die China Medical & Healthcare-Aktie ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,84 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,7 HKD liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,79 HKD führt zu einer Abweichung von -11,39 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf China Medical & Healthcare ist neutral, da in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Diskussionen in den sozialen Medien stattgefunden haben. Ebenso zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die China Medical & Healthcare-Aktie sowohl auf Basis der letzten 7 Tage als auch der letzten 25 Handelstage als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 100, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 76,67 liegt. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt die Analyse der Dividendenrendite, der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index eine negative Gesamtbewertung für die China Medical & Healthcare-Aktie.