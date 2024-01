China Medical, Healthcare Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die China Medical & Healthcare-Aktie wird derzeit im Hinblick auf verschiedene Kennzahlen einer eingehenden Analyse unterzogen. Beginnend mit der Dividendenrendite liegt der Wert bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,95 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert der Aktie bei 63,11, was über dem Branchendurchschnitt von 25 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "teuer" betrachtet wird. Daher erhält sie auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Medical & Healthcare-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,87 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,8 HKD liegt, was einer Differenz von -8,05 Prozent entspricht. Aus dieser Bewertung ergibt sich auch hier eine "Schlecht"-Einschätzung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Untersuchung des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 100 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die China Medical & Healthcare-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.