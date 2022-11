China Matters berichtet: Wie die Verkehrsinfrastruktur eine hochwertige Entwicklung der Provinz Guizhou Chinas fördern kann

Beijing, China (ots) -China Matters veröffentlicht eine Talkshow-Serie über die Entwicklung der südwestchinesischen Provinz Guizhou. Die sechsteilige Talkshow mit dem Titel "The Talk with Guizhou" lädt sechs Gäste aus China und dem Ausland ein, um ihre Ansichten zu Themen sowie der Förderung der ländlichen Wiederbelebung zu teilen, wie die lokale Kultur der Tourismusindustrie einen Schub verleihen kann und wie die Provinz ein besseres Ökosystem aufbauen kann.In dieser Episode spricht China Matters mit Li Hongchang, Professor an der School of Economics and Management der Beijing Jiaotong University. Er teilt mit uns die Rolle, die der Transport für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Guizhou spielt und was man aus den Erfahrungen der Provinz bei der Förderung eines hochwertigen Wachstums lernen kann.Guizhou hat in den letzten zehn Jahren erhebliche Verbesserungen in seiner Verkehrsinfrastruktur erfahren. Die Provinz schaffte es, bis 2015 alle ihre Landkreise mit Schnellstraßen zu verbinden. Zwei Jahre später übernahm sie die Führung in Westchina, um alle Dörfer mit asphaltierten Straßen und öffentlichen Verkehrsmitteln zu verbinden. Es ist auch als das "Museum der Weltbrücken" bekannt dank mehr als 20.000 Brücken in der Provinz.Li glaubt, dass die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur das Wirtschaftswachstum von Guizhou ankurbeln und auch die regionale und nationale Wirtschaft stimulieren wird. Die direkte Auswirkung ist, dass in den letzten zehn Jahren über eine Billion Yuan in den Transport investiert wurde und in Zukunft weitere Investitionen getätigt werden. Indirekt kann es die Entwicklung von Branchen wie Tourismus, Neue-Seidenstraße-Projekten sowie Handel und Logistik vorantreiben.Nach Lis Meinung bietet Guizhou beispielhafte Erfahrungen für unterentwickelte Gebiete in Bezug auf den Aufbau einer soliden Verkehrsinfrastruktur."Ich denke, was Guizhou erreicht hat, kann für bestimmte Gebiete des Landes und sogar für ähnliche Regionen der Welt inspirierend sein", sagt Li.Pressekontakt:Li ShengnanTelefonnummer:0086-13701304527E-Mail-Adresse: snli@cnmatters.comOriginal-Content von: China Matters, übermittelt durch news aktuell