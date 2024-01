China Marine Containers Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der chinesische Containerhersteller China Marine Containers verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 2,62%. Dieser Wert liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 1,48%, was zu einer positiven Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der China Marine Containers bei 8,07 CNH liegt, was einer Entfernung von +13,66% vom GD200 (7,1 CNH) entspricht. Dies wird als positives Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 7,6 CNH auf, was zu einem weiteren positiven Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von China Marine Containers bei 68,64, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung hinsichtlich der Unter- oder Überbewertung der Aktie.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Marine Containers-Aktie in den letzten 7 Tagen als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als neutral eingestuft.

Insgesamt erhält die China Marine Containers-Aktie positive Bewertungen in Bezug auf die Dividendenrendite, die technische Analyse und den kurzfristigen RSI, während die fundamentale Analyse eine neutrale Bewertung ergibt.