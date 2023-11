China Marine Containers Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Aktienkurs von China Marine Containers hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 8,49 Prozent erzielt, was mehr als 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,2 Prozent aufweist, hat sich China Marine Containers mit 8,29 Prozent deutlich besser entwickelt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Marine Containers-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen und auf 25-Tage-Basis als überverkauft gilt. Der 7-Tage-RSI beträgt 28 und der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 10. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung nach dem RSI.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der China Marine Containers-Aktie mit 7,84 CNH derzeit +11,36 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +9,65 Prozent, was zu einer insgesamt positiven charttechnischen Einschätzung führt.

In Bezug auf Dividendenpolitik schüttet China Marine Containers derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Maschinen-Branche. Mit einer Differenz von 1,15 Prozentpunkten (2,62 % gegenüber 1,47 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Gut".