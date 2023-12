China Maple Leaf Educational Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

China Maple Leaf Educational hat kürzlich eine Dividende von 0 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Diversifizierte Verbraucherdienste (6,28 %) als niedrig einzustufen ist. Dies ergibt eine Differenz von 6,28 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,28 HKD der China Maple Leaf Educational einen Abstand von -17,65 Prozent zum GD200 (0,34 HKD) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 0,29 HKD, was ein "Neutral"-Signal aufgrund eines Abstands von -3,45 Prozent zum Aktienkurs ergibt. Zusammenfassend wird der Kurs der China Maple Leaf Educational-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Diversifizierten Verbraucherdienste" hat China Maple Leaf Educational in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +93,71 Prozent erzielt, da die Aktie um 76,47 Prozent gestiegen ist, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -17,24 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für China Maple Leaf Educational wird als "Neutral" eingestuft, da weder besonders positive noch negative Stimmungsausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen war auch kein starkes Interesse an positiven oder negativen Themen rund um das Unternehmen zu beobachten. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".