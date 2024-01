China Ludao Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Aktienkurs von China Ludao hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" um -4,3 Prozent verschlechtert, was jedoch immer noch um mehr als 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Haushaltsprodukte"-Branche erreichte die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten -1,19 Prozent, während China Ludao hier mit 3,12 Prozent deutlich darunter liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,92 HKD für die China Ludao-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,9 HKD, was einer Abweichung von -2,17 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt, der bei 0,92 HKD liegt, wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bedacht.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Ludao bei 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Haushaltsprodukte" (KGV von 27,38) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für China Ludao liegt bei 75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch weder über- noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält China Ludao daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.