China Ludao Aktie: Was könnte passieren?

China Ludao: Aktuelle Analyse der Aktienperformance

Die Performance von China Ludao wird derzeit anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,51 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Der Aktienkurs von China Ludao hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,3 Prozent erzielt, was 8,01 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Im Branchenvergleich zu "Haushaltsprodukten" beträgt die mittlere jährliche Rendite -1,19 Prozent, wobei China Ludao 3,12 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Ludao bei 13, was im Vergleich zum Durchschnittswert in der Branche "Haushaltsprodukte" von 27,38 deutlich unterbewertet ist. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass China Ludao derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (33,33 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (47,83) führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in diesem Punkt der Analyse.

Insgesamt zeigt die aktuelle Analyse, dass China Ludao in Bezug auf die Dividendenrendite und den Aktienkurs als "Schlecht" bzw. "Neutral" eingestuft wird. Fundamentale Kriterien deuten jedoch darauf hin, dass das Unternehmen unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt eine neutrale Positionierung in Bezug auf den Relative Strength Index.