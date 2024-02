China Ludao Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die China Ludao hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,92 HKD erreicht, während der aktuelle Aktienkurs ebenfalls bei 0,92 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. In ähnlicher Weise beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 0,9 HKD, was einem Abstand von +2,22 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite der China Ludao mit -1,08 Prozent um mehr als 17 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Haushaltsprodukte"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,89 Prozent erzielt hat, liegt die China Ludao mit 5,82 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Ludao liegt bei 51,52, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim RSI25, der sich bei 49 befindet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt positive Anleger-Stimmung bei China Ludao. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für die China Ludao-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Branchenvergleich, dem Relative Strength Index und der Anleger-Stimmung.