China Ludao Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

China Ludao Aktie: Bewertung und Analyse

China Ludao wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushaltsprodukte) als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 13,36, was einem Abstand von 49 Prozent zum Branchen-KGV von 26,42 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der China Ludao bei 0,92 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,92 HKD liegt und somit keinen Abstand zum GD200 aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,93 HKD, was einer Differenz von -1,08 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Ludao-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 35, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 51,06 liegt. Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die China Ludao-Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung und Analyse der China Ludao-Aktie auf fundamentaler, technischer und sentimentaler Basis.