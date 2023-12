China LotSynergy Holdings Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Bei China Ecotourism gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt ein, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei China Ecotourism keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Dies wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält China Ecotourism daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die China Ecotourism derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,51 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,228 HKD) um -55,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 0,25 HKD, was einer Abweichung des Aktienkurses von -8,8 Prozent entspricht. Auch dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Schlecht".

Hinsichtlich Dividende kann festgehalten werden, dass aktuelle Investoren in die Aktie von China Ecotourism im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Hotels, Restaurants und Freizeit einen geringeren Ertrag von 6,26 Prozentpunkten bei einer Dividendenrendite von 0 % erzielen können. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der China Ecotourism als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Ecotourism-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 5, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 68,42, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.