China Longyuan Powerltd Adr Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von China Longyuan Power hat im letzten Jahr eine Rendite von -35 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Unterperformance von 20,3 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler" beträgt -14,7 Prozent, und China Longyuan Power liegt aktuell 20,3 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Medien signalisieren hingegen eine positive Stimmung und Einschätzungen rund um die Aktie von China Longyuan Power. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die angesprochenen Themen rund um den Wert sind größtenteils positiv. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 18,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass China Longyuan Power überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 59,93, was bedeutet, dass das Wertpapier als "Neutral" eingestuft wird.

Im Hinblick auf die fundamentalen Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 8,42 und liegt damit 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb China Longyuan Power auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.