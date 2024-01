China Longyuan Powerltd Adr Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Longyuan Power-Aktie zeigt einen Wert von 62 für die letzten 7 Tage. Diese Bewertung deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Ein Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (60,09) bestätigt diese Einschätzung, was zu einer weiteren "Neutral" Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für China Longyuan Power basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die China Longyuan Power bei 2,04 Prozent, was 3,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Gemessen an den Branchenstandards gilt die Aktie daher als ein unrentables Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Longyuan Power derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 7,33 HKD, während der Kurs der Aktie bei 5,47 HKD liegt, was einer Abweichung von -25,38 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 6,1 HKD führt zu einer Abweichung von -10,33 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -35 Prozent erzielt, was 18,53 Prozent unter dem Durchschnitt der "Versorgungsunternehmen" liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -16,47 Prozent, und die China Longyuan Power liegt derzeit 18,53 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral" bis "Schlecht"-Bewertung für die China Longyuan Power-Aktie basierend auf verschiedenen Analysemethoden.