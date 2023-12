China Longyuan Powerltd Adr Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Longyuan Power beträgt 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,02 als unterdurchschnittlich eingestuft wird. Somit wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird für China Longyuan Power derzeit ein Wert von 50,68 Punkten auf 7-Tage-Basis angegeben, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 61,89 Punkten, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der China Longyuan Power verläuft derzeit bei 7,44 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 5,88 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Abweichung von -20,97 Prozent und einer Einstufung als "Schlecht". In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist die Aktie eine Differenz von -4,7 Prozent auf, was als "Neutral"-Signal betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von China Longyuan Power mit -35 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" fällt die Rendite mit 17,76 Prozent deutlich negativ aus. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.