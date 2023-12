China Longyuan Power Aktie: Am Scheideweg

Der Aktienkurs von China Longyuan Power wird anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 8,42, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" eine Unterbewertung um 29 Prozent signalisiert. Dies führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie eine Performance von -35 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche einem unterdurchschnittlichen Abschneiden von -20,2 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorergebnis liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 20,2 Prozent hinter dem Wert des "Versorgungsunternehmen"-Sektors. Daher erhält die Aktie eine negative Bewertung in Bezug auf den Branchen- und Sektorvergleich.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen zu China Longyuan Power diskutiert wurden. Dies spiegelt sich in einer mehrheitlich positiven Einschätzung des Aktien-Sentiments wider.

Die Dividendenrendite der Aktie liegt bei 2,04 Prozent, was 3,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Aufgrund dieses Vergleichs wird die Aktie als unrentabel eingestuft.

Insgesamt erhält China Longyuan Power gemäß der verschiedenen Bewertungskriterien eine gemischte Einschätzung, wobei die fundamentale Analyse als positiv bewertet wird, während die Branchen- und Sektorvergleiche sowie die Dividendenrendite zu einer negativen Bewertung führen.