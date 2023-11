China Lng Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Aktienkurs von China Hk Power Smart Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine eindrucksvolle Performance von 33,82 Prozent. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche einen durchschnittlichen Rückgang um -9,81 Prozent, was darauf hindeutet, dass China Hk Power Smart Energy im Branchenvergleich eine Outperformance von +43,63 Prozent erzielt hat. Der "Energie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -9,81 Prozent, und China Hk Power Smart Energy übertraf diesen Durchschnitt um 43,63 Prozent. Diese überdurchschnittliche Leistung in beiden Bereichen führte zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen in den letzten Monat zeigt, dass das Interesse der Anleger weder signifikant gestiegen noch gesunken ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Hk Power Smart Energy-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, schüttet China Hk Power Smart Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte, wobei der Unterschied 9,29 Prozentpunkte beträgt (0 % gegenüber 9,29 %). Aufgrund dieser deutlichen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei das Stimmungsbarometer an zwei Tagen in die negative Richtung ausschlug. In den Diskussionen der Anleger dominierten ebenfalls negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Hk Power Smart Energy. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.