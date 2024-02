China Lng Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für China Hk Power Smart Energy in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet China Hk Power Smart Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Bewertung des Relative Strength Index (RSI) ergibt einen Wert von 100, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der China Hk Power Smart Energy derzeit bei 0,38 HKD verläuft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,42 HKD, was einem Abstand von +10,53 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,43 HKD angenommen, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinstufung als "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.