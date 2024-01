China Lilang Aktie: Was könnte passieren?

Die technische Analyse von China Lilang zeigt, dass das Unternehmen laut trendfolgender Indikatoren derzeit ein "Gut"-Rating erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 4,01 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 4,23 HKD lag, was einer Abweichung von +5,49 Prozent entspricht. Dies deutet auf einen positiven Trend hin. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 4,05 HKD, was einer Abweichung von +4,44 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von China Lilang liegt bei 36, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 45 deutet ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hin. Insgesamt ergibt sich für den RSI ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich mit anderen Unternehmen des Sektors "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass China Lilang mit einer Rendite von 18,23 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 14 Prozent liegt. Im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite von China Lilang nur minimal darunter, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung. Daher wird China Lilang in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.