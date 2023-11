China Lilang Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Veolia Environnement":

China Lilang erhält Bewertung "Neutral": In den letzten Wochen wurde keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei China Lilang festgestellt. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert. Die Anleger-Stimmung ist insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Lilang-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,89 Euro, was 75 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 35 Euro. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.