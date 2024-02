China Lilang Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die Stimmung der Anleger bezüglich China Lilang ist neutral, wie in den Diskussionsforen und sozialen Medien in den letzten beiden Wochen deutlich wurde. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Lilang-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 4,03 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,18 HKD liegt, was einer Abweichung von +3,72 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 4,12 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Wert mit einer Abweichung von +1,46 Prozent. Somit wird die Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Durchschnittsdividendenrendite der Branche Textilien, Bekleidung und Luxusgüter schüttet China Lilang eine Rendite von 5,66 % aus, was 0,57 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 6,22 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral".

In den letzten 12 Monaten verzeichnete China Lilang eine Performance von 13,4 %, während ähnliche Aktien der Branche im Durchschnitt um 4,46 % stiegen, was einer Outperformance von +8,94 % entspricht. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei -4,86 %, wobei China Lilang um 18,26 % über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.