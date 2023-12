China Lilang Aktie: So schnell kann es gehen

Der Aktienkurs von China Lilang hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 21,71 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite von 24,02 Prozent, wobei China Lilang mit 2,31 Prozent darunter liegt. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität für China Lilang gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Lilang zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier.

Das Anleger-Sentiment für China Lilang wird ebenfalls als "Neutral" bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien verzeichnet wurden.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung und des RSI insgesamt die Bewertung "Neutral" für China Lilang.