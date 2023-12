China Lilang Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Aktie des chinesischen Unternehmens China Lilang hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,71 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um 24,49 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass China Lilang in diesem Branchenvergleich eine Underperformance von -2,77 Prozent aufweist. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die mittlere Rendite bei 10,17 Prozent, wobei China Lilang 11,54 Prozent über diesem Wert lag. Aufgrund der Überperformance im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen China Lilang. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral" und schätzt auch das Anleger-Sentiment als "Neutral" ein.

In Bezug auf fundamentale Analysen gilt die Aktie von China Lilang als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,86, was insgesamt 74 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 37,64. Deshalb erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In der technischen Analyse weicht der letzte Schlusskurs der China Lilang-Aktie (4,18 HKD) um +4,24 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (4,01 HKD) ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs auch über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstagen (3,98 HKD) um +5,03 Prozent, was in diesem Fall zu einer "Gut"-Bewertung der China Lilang-Aktie führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.