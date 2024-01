China Lilang Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. China Lilangs RSI liegt bei 15,38, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,33, was auf eine „neutral“-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Bewertung als „gut“ eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei China Lilang derzeit bei 6, was zu einer „neutralen“ Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Lilang beträgt derzeit 9,82, was 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält das Unternehmen eine „gute“ Bewertung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von China Lilang eine Rendite von 18,23 Prozent, was 14,78 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors „Zyklische Konsumgüter“ liegt. Im Branchenvergleich der „Textilien Bekleidung und Luxusgüter“ liegt die Rendite von China Lilang jedoch 0,26 Prozent unter dem Durchschnitt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der Überperformance mit einem „gut“ bewertet.