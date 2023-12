China Lilang Aktie: Ganz ruhig bleiben!

China Lilang-Aktie: Bewertungen und Analysen

Die China Lilang-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 6,08 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 6,17 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Investments durch die Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse weist die China Lilang-Aktie einen Durchschnitt von 4,01 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage auf. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt bei 4,23 HKD, was einem Unterschied von +5,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts (4,05 HKD) im Vergleich zum letzten Schlusskurs ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie eine Rendite von 18,23 Prozent, was 13,95 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Rendite jedoch 0,95 Prozent unter dem Durchschnitt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der Überperformance mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung in Bezug auf die China Lilang-Aktie wurde auch analysiert. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen in den sozialen Medien wurden als neutral eingestuft. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungen und Analysen eine neutrale bis positive Einschätzung der China Lilang-Aktie.