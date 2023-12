China Life Insurance Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Weitere Suchergebnisse zu "China Life Insurance":

Die Aktie der China Life Insurance wird derzeit fundamental betrachtet als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,9 deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 10,6. In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet das Unternehmen nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Versicherung, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Anleger-Stimmung als schlecht einzustufen ist. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt negativen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Auch die technische Analyse deutet auf eine schlechte Bewertung hin, da der aktuelle Kurs der Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnittskurs von 200 Tagen als auch von 50 Tagen liegt, was auf eine negative Entwicklung hindeutet.

Insgesamt wird die Aktie der China Life Insurance aufgrund der fundamentalen, Anleger- und technischen Analyse als „Schlecht“ eingestuft.