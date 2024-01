China Liberal Education Holdings Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu China Liberal Education größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es bei China Liberal Education eine deutliche positive Veränderung der Stimmung. Diese Veränderung wird festgestellt, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da in diesem Fall positive Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, war ebenfalls höher, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird China Liberal Education daher in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der China Liberal Education derzeit bei 0,65 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst jedoch bei 0,189 USD liegt und somit einen Abstand von -70,92 Prozent aufweist, wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt die aktuelle Differenz bei +5 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und liegt für China Liberal Education bei 30,77, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird China Liberal Education daher in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.