China Liberal Education Holdings Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die China Liberal Education ist mit einem aktuellen Kurs von 0,18 USD um 10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -74,29 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" eingestuften Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur China Liberal Education veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um China Liberal Education beschäftigt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der China Liberal Education führt bei einem Niveau von 46,26 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 52,17 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung lautet daher "Neutral".

In den letzten Wochen konnte bei China Liberal Education eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält China Liberal Education daher insgesamt die Bewertung "Schlecht".