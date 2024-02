China Liberal Education Holdings Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Jedoch hat sich das Anlegergespräch in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit China Liberal Education konzentriert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung in den sozialen Medien. Bezogen auf China Liberal Education wurde eine langfristig unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der China Liberal Education aktuell auf 8,45 USD, während der Kurs der Aktie selbst bei 2,15 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -74,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50, der die vergangenen 50 Tage betrachtet, liegt bei 2,51 USD, was zu einem Abstand von -14,34 Prozent führt und daher auch als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aussagen darüber treffen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Liberal Education-Aktie beträgt aktuell 74, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt eine weniger volatile Bewertung und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Hier wird die China Liberal Education als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit auch ein "Schlecht"-Rating für die China Liberal Education-Aktie.