China Liaoning Dingxu Ecologicalriculture Development Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für China Liaoning Dingxu Ecological Agriculture Development wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 50 und weist darauf hin, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Die Dividendenrendite für China Liaoning Dingxu Ecological Agriculture Development beträgt derzeit 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von China Liaoning Dingxu Ecological Agriculture Development zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen gab es weder starke positive noch negative Themen rund um die Aktie, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die China Liaoning Dingxu Ecological Agriculture Development-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen nur minimale Unterschiede zum letzten Schlusskurs.

Insgesamt erhält das China Liaoning Dingxu Ecological Agriculture Development-Wertpapier daher "Neutral"-Bewertungen in Bezug auf RSI, Dividendenpolitik, Anleger-Sentiment und technische Analyse.