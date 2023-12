China Liaoning Dingxu Ecologicalriculture Development Aktie: Was macht der Markt?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich China Liaoning Dingxu Ecological Agriculture Development ist insgesamt positiv. Dies spiegelt sich in den Diskussionen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die zur Beurteilung des Aktienwerts herangezogen wurden. Positiv ist, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Anlegerstimmung.

Um den aktuellen Status des Wertpapiers zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 liegt bei 1,26 USD, während der Aktienkurs bei 1,01 USD liegt, was zu einer Abweichung von -19,84 Prozent führt und die Einstufung als "Schlecht" ergibt. Der GD50 beträgt 1,01 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von China Liaoning Dingxu Ecological Agriculture Development derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,79 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Anlegerstimmung, eine neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI und die technische Analyse, sowie eine negative Einschätzung der Dividendenpolitik.

