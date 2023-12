China Lesso Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Aktie von China Lesso wird derzeit auf verschiedenen Ebenen analysiert, um eine umfassende Bewertung zu erhalten. In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4 liegt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauprodukte-Branche (47,46) eine 92-prozentige Unterbewertung signalisiert. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich China Lesso war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne signifikante positive oder negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse ergibt sich aus dem gleitenden Durchschnittskurs, dass die China Lesso derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,13 HKD, während der Kurs der Aktie bei 3,75 HKD um -26,9 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage deutet auf eine Abweichung von -8,31 Prozent hin, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Beim Vergleich der Aktienkurse in der Branche zeigt sich, dass China Lesso in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -54,54 Prozent verzeichnete, was mehr als 51 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche liegt die Rendite mit 51,08 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.