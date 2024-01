China Lesso Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs von China Lesso hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,84 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich ist dies eine Underperformance von -48,18 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche, die im Durchschnitt um -5,65 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,04 Prozent hatte, liegt China Lesso mit 48,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Lesso-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 5 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 3,84 HKD liegt, was einer Abweichung von -23,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 4,1 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-6,34 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei China Lesso durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für China Lesso 7,65 Prozent, was 3,56 Prozent über dem Mittelwert (4,09) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält China Lesso eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.