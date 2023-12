China Leon Inspection Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die China Leon Inspection befindet sich derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses in einer guten Position. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,51 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,63 HKD) um +7,95 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,46 HKD, was einer Abweichung von +11,64 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für China Leon Inspection liegt bei 43,75 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls bei 42,05 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des RSI.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" hat China Leon Inspection eine Rendite von 42,67 Prozent erzielt, was mehr als 55 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -11,99 Prozent, was China Leon Inspection mit einer Rendite von 54,66 Prozent deutlich übertrifft. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die Stimmung rund um China Leon Inspection wird neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst. Die Analyse sozialer Plattformen hat ergeben, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer neutrale Themen aufgegriffen haben. Somit wird die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse, dass China Leon Inspection derzeit als "Gut" bewertet wird.