China Leon Inspection Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Aktienkurs von China Leon Inspection hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor stark entwickelt. Mit einer Rendite von 16,42 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 26 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei -9,85 Prozent lag, zeigt sich China Leon Inspection mit einer Rendite von 26,27 Prozent deutlich im Plus. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde die Aktie von China Leon Inspection zuletzt in den sozialen Medien diskutiert. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um China Leon Inspection. Die Gesamtbewertung fällt somit "Neutral" aus.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Leon Inspection liegt bei 47,06, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59 und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die China Leon Inspection-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,53 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,52 HKD, was eine geringfügige Abweichung von -0,65 Prozent bedeutet, und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 1,57 HKD zeigt sich eine nahezu gleiche Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält China Leon Inspection sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den RSI als auch in der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.