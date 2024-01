China Leon Inspection Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Dividendenrendite für China Leon Inspection beträgt derzeit 3,21 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,05 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher positiv und vergeben eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert. Aufgrund dieser Faktoren erhält die China Leon Inspection-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) wird China Leon Inspection als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,32 liegt, während das Branchen-KGV bei 11,96 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Leon Inspection liegt bei 35,71, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 42 eine neutrale Situation an. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".