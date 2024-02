China Lending Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die technische Analyse der Roan-Aktie zeigt derzeit einen "Schlecht"-Wert auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 liegt bei 0,02 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie (0,012 USD) um -40 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,02 USD, was einer Abweichung von ebenfalls -40 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bei einem Niveau von 50. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist jedoch mit einem Wert von 100 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die Betrachtung der Stimmung durch die Analysten auf sozialen Plattformen ergab insgesamt neutrale Kommentare und Befunde. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Roan diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Somit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.