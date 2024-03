China Leadshine Technology Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die China Leadshine hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 19,17 CNH erreicht, während der Aktienkurs bei 17,31 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -9,7 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 17,37 CNH, was einen Abstand von -0,35 Prozent zur Aktie bedeutet und sie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität über China Leadshine gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist bei 50,5 und der RSI25 bei 45,99, was zu einer Einstufung als "Neutral" für beide Zeiträume führt. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über China Leadshine diskutiert. Insgesamt überwog die negative Kommunikation an acht Tagen, während an drei Tagen positive Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen dagegen waren vor allem positive Themen zu verzeichnen, was zu einer heutigen Einschätzung der Aktie als "Neutral" führt. Insgesamt erhält China Leadshine auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.