China Leadshine Technology Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Die China Leadshine-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit 20,39 CNH gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 21,15 CNH, was einem Unterschied von +3,73 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs von 18,65 CNH lag um +13,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die einfache Charttechnik insgesamt ergibt somit auch eine "Gut"-Bewertung für die China Leadshine-Aktie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie war zuletzt größtenteils positiv, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben sich vor allem mit positiven Themen rund um China Leadshine befasst.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde festgestellt, dass die Stimmung für China Leadshine in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls nicht außergewöhnlich. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien. Der RSI für China Leadshine liegt aktuell bei 22,59, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher mit "Gut" bewertet wird. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 34, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Insgesamt ergibt sich also für die China Leadshine-Aktie eine positive Bewertung aus technischer und sentimentaler Sicht.

China Leadshine Technology kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich China Leadshine Technology jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Leadshine Technology-Analyse.

China Leadshine Technology: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...