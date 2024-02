China Land, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für China Land liegt der RSI7 aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass China Land weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,62 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating für das China Land-Wertpapier in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich der Kurs der China Land auf 30,42 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 24,9 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -18,15 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 25,27 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Das Stimmungsbild rund um die Aktien von China Land wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussion ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für China Land zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. In Bezug auf das langfristige Stimmungsbild wird daher der Aktie von China Land die Note "Neutral" zugesprochen.

Die Diskussionen auf den Plattformen der sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu China Land geäußert wurden. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie von China Land bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.