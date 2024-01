China Land Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "China Resources Land":

Die China Land-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich 32,35 HKD für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 28 HKD, was einem Unterschied von -13,45 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und liegt aktuell bei 28,58 HKD, was einem Unterschied von -2,03 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt wird die Aktie von China Land also mit "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die China Land-Aktie überwiegend negativ sind. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Land-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (34,04 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (57,43 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie von China Land insgesamt als "Neutral"-Wert eingeschätzt.