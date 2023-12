China Land Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "BW Energy":

Die technische Analyse der China Land-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 32,72 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 28,05 HKD, was einem Unterschied von -14,27 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, ergibt sich ein Wert von 29,08 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-3,54 Prozent) liegt. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die China Land-Aktie mittels dieser einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Land-Aktie für die letzten 7 Tage hat einen Wert von 42 und für die letzten 25 Tage einen Wert von 50,57. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Deshalb erhält die China Land-Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigte zuletzt mehrheitlich negative Meinungen und beschäftigte sich hauptsächlich mit den negativen Themen rund um China Land. Aufgrund dessen ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" im Hinblick auf die Analyse der Anleger-Stimmung.