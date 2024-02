China Land Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "China Resources Land":

Die China Land-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich zu einem Schlusskurs von 30,24 HKD gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 25,6 HKD, was einem Unterschied von -15,34 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 25,13 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe lag (+1,87 Prozent). Basierend auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält China Land somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von China Land liegt momentan bei 29,11 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, basierend auf den letzten 25 Tagen, zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält China Land also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was sich in einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment niederschlägt. Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die China Land-Aktie gemäß der technischen Analyse und der Stimmung in den sozialen Medien unterschiedlich bewertet wird, wobei die Gesamtbewertung auf "Neutral" fällt.