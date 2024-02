China Land Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "China Resources Land":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit werden in Relation gesetzt, um den RSI zu berechnen. In Bezug auf China Land wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 29,11 Punkten, was bedeutet, dass die China Land-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25 Handelstage basiert, zeigt hingegen an, dass China Land weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält China Land somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Bei der technischen Analyse, die auf den letzten 200 Handelstagen basiert, ergibt sich ein Durchschnitt von 30,24 HKD für den Schlusskurs der China Land-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 25,6 HKD, was einen Unterschied von -15,34 Prozent ausmacht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 25,13 HKD, was bedeutet, dass sich der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,87 Prozent) befindet. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei China Land ausgemacht werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für China Land. An zwei Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China Land gesprochen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.