China Land Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnittsschlusskurs der China Land-Aktie bei 32,17 HKD. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 26,95 HKD, was einem Unterschied von -16,23 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei 28,34 HKD liegt, führt zu einer ähnlichen Einschätzung, da der letzte Schlusskurs nur um -4,9 Prozent davon abweicht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Anleger äußerten sich überwiegend neutral oder gar nicht über das Unternehmen China Land, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Land-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 46, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI25, der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis, liegt mit 58,41 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für China Land nach RSI-Bewertung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung im Bezug auf die China Land-Aktie als neutral einzustufen sind.

Zusammenfassend ergibt sich daher für die China Land-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Anleger-Sentiment und nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einschätzung.