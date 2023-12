China Kingstone Mining Aktie: Das darf nicht passieren!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Kingstone Mining beträgt derzeit 11,72 und liegt damit 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 51 für die Branche Metalle und Bergbau. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt für die China Kingstone Mining-Aktie bei 0,45 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,229 HKD liegt, was einer Abweichung von -49,11 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,4 HKD über dem letzten Schlusskurs von 0,229 HKD, was einer Abweichung von -42,75 Prozent entspricht. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die China Kingstone Mining-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet China Kingstone Mining im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,04 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie gab. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.