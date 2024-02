China Kingstone Mining Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. China Kingstone Mining wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 46,51 Punkten, was darauf hindeutet, dass die China Kingstone Mining-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, basierend auf 25 Tagen, weist ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 54,97). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um China Kingstone Mining werden ebenfalls beobachtet, um Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie zeigt dabei eine durchschnittliche Diskussionsaktivität, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für China Kingstone Mining in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der China Kingstone Mining 0,38 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,203 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher -46,58 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht momentan bei 0,22 HKD, was einen Abstand von -7,73 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtbewertung "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Kingstone Mining mit einem Wert von 11,72 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, der bei 29 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".