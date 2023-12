China Kings Aktie: Das wird teuer!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmungslage einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von China Kings besonders in den sozialen Medien im Fokus der Diskussionen. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Die Meinungsmarktanalyse zeigt jedoch, dass vor allem negative Signale abgegeben wurden, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Branchenvergleich erzielte China Kings in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,28 Prozent, was einer Unterperformance von -9,15 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von China Kings um 9,15 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index für China Kings sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, während auf Basis der letzten 50 Handelstage ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

